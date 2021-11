PILDID ⟩ Vana-Pärnu kalmistu läbis uuenduskuuri

Kabel renoveeriti Pärnu linnavalitsuse heakorraspetsialisti Piret Unni sõnutsi kapitaalselt. Esmalt võeti hoone vana põrand üles, selle alla jäävat pinda süvendati ja soojustati ning paigaldati põrandakütegi. Põrand viimistleti suurte keraamiliste plaatidega. Laekonstruktsioonide avamisel selgus, et vee läbijooksude tõttu on kõikidel katuse algupärastel puittarinditel tugevad niiskuskahjustused, mistõttu need tuli välja vahetada. Katusealune soojustati ja kabelisse pandi uus, ajastule omase profiiliga laudlagi.