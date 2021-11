Septembri alguses tabas arvestatavat osa Eesti elanikest suur õnn – maksti välja teise samba pensioniraha. Kahtlemata said sellest oma jao Tallinna börs ja pika­ajalised pensioniinvesteeringute plaanid, kuid märkimisväärne summa kadus igapäevasesse majandustegevussegi. Praeguseks on suur osa sellest pensionirahast mälestus. Jääb vaid üle küsida, kuhu see kõik kadus.