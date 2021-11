Aasta sotsiaaltöö tegija: Ülle Männiste, Pärnu laste ja noorte tugikeskuse juht

Pärnu laste ja noorte tugikeskuse lapsed ja noored on heades kätes, sest asutuse juhile Ülle Männistele on tugikeskus nagu oma teine pere.

Kolleegide teatel on Männiste kohusetundlik, pühendunud, tugeva iseloomu, sooja südame ja hooliva loomuga inimene, kes on töökaaslastele nagu sõber ja alati olemas. Nad tõid esile sedagi, et Männiste oskab töötajaid tunnustada ja motiveerida. Ta annab neile eeskuju.