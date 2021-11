Jana Malõh on juhtinud Tori lasteaeda ja juhtis viimased neli aastat vallas hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonda. “Tori valla käekäik läheb mulle korda ja mul on tahtmist ja energiat sinna panustada. Luban olla sihikindel, otsekohene ja objektiivne,” märkis Malõh.

Hääletuse lõppedes selgus veel, et kolm valimiste järel volikokku pääsenud inimest on isikliku avalduse alusel oma mandaadist loobunud: Terve Koduvalla nimekirjas valla esinduskogusse valitud Priit Ruudu asemel on volikogus Karet Akkaja, EKRE esindajat Andres Lippmaad asendab Peeter Talts ja reformierakondlast Andres Mõisa Triini Viks.