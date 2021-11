Meil on ­mitu aasta­aega, mida ­oodata ja millest rõõmu tunda. Kindlasti pole kõik neli paljudele meeltmööda, eriti kui need pole sugugi sellised, nagu kalendrifotodel kujutatakse. Aastaaegade piirid on minu jaoks pidevalt hägusamaks muutunud. Aastate lõikes on kuudki väga eriilmelised – näiteks oktoobris võib võimu näidata suvesoe, sombused sügis­ilmad või sootuks varatalv.