Postimehe riigieksamite tulemuste tabelis, mida koostades on arvestatud eesti keele, laia ja kitsa matemaatika ning inglise keele eksamil saadud punkte, asub Pärnu Koidula gümnaasium 15. kohal. Haridusasutuse direktori Indrek Kaldo sõnutsi annab koolide pingerida ülevaate koolide tugevusest ja on seetõttu nende kooliperele oluline. Küll on direktori ütlust mööda vaja koolide tulemusi hinnates pöörata tähelepanu teistelegi aspektidele.