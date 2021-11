Tegu on 2+1 teelõiguga ja selles kohas on liiklus tihe. Teisel pool teed on olemas kergliiklustee ja veidi enne bussipeatust teeületuskoht, mis on aga valgustamata ning kus jalakäijatel ja jalgratturitel pole eesõigust sõidukite ees. Seega peab teeületaja ise olukorda ja läheneva sõiduki kaugust hindama. Õnnetuse hetkel oli väljas pime.