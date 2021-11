Veok sõitis hoovi selleks, et viia Pärnu Keskväljakule jõulupuu. Pererahvas, kelle kinnistul kuusepuu asub, loobus kuusekaunitarist, kuna see oli aastatega visanud nii palju pikkust, et latv ja ülemised oksad tükkisid juba elektriliinidesse. Koheva võraga hõbekuuse täpset vanust ei osanud pererahvas öelda. Kui nad kuus aastat tagasi Mooniaia teele kolisid, puu juba kasvas seal.