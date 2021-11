Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnutsi on Rohu tänava hõbekuusk mitu aastat ootenimekirjas olnud. “Seegi puu on oma kasvukoha jaoks liialt suureks sirgunud ja oodanud oma aega, et saada kodulinna jõulupuuks,” rääkis ta.