Põhjamaade paremate restoranide nimekirja kuuluvatesse toidukohtadesse astub väliskülalinegi kõhkluseta sisse

Restoranile annab teejuhti valituks osutumine rahvusvahelist kõlapinda, eriti Skandinaavias, kus WG on juba kümme aastat olnud ja inimesed harjunud. “Gurmeehuvilistele on see igapäevane asi vaadata, sest hõlmab väga häid toidukohti. See on kvali­teedi garantii,” selgitas siinsetest toidukohtadest kõrgeima skoori kogunud Ammende villa restorani (73 punktiga, millest 31 toidu eest) peakokk Herkki Ruubel. Tema jaoks oli see kolmas kohalik restoran, millega ta WG nimekirja jõudis.