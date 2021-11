Toona arvestas linnavalitsus hanke käibemaksuta maksumuseks 23 miljonit eurot, nüüd on seda suurendatud 33 miljoni euroni. Koos käibemaksuga on tööde eeldatavaks maksumuseks ligemale 40 miljonit eurot.

Pärnu linnavalitsuse teatel on uues hankes tehtud mitu olulist muudatust. Pakkumuste ettevalmistamisaega on pikendatud pea poole võrra ehk 98 päevani ja silla ehitusaega kümne kuu võrra ehk 32 kuuni arvestades lepingu allkirjastamisest. Üle on vaadatud täitesanktsioonid, vähendades leppetrahvide kogusummat poole võrra. Silla keskkonnamõju hindamise eelhinnangut on täiendatud ajutise tammi rajamise analüüsiga. Peale selle võimaldab Pärnu linn soovijatele ettemaksu kuni nelja miljoni euro ulatuses.