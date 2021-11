Lastekaitsjad: Igal juhul ei “lenda” keegi peale ega hakka lapsi ära võtma!

Sille Tohver: Eks mina saa rääkida ainult enda eest. Tegelen Pärnu linnas eelkõige puuetega laste tugiteenuste ja nende murede lahendamisega. Kui lapsevanem ei suuda asjaajamises orienteeruda, saab minuga ühendust võtta ja nõustamise kokku leppida. Võrgustikutöö on meie ametis hästi oluline ja põhimõtteliselt iga lapsega kokku puutuv inimene on nagu lastekaitsetöötaja. Igaüks saab siin anda oma panuse.

Liina Lelov-Aasmaa: Ampluaa on tegelikult nii lai, et kui mõtlema hakata, mida kõike sellest tööst teadma pead, ongi hästi raske üheselt vastata, mis see lastekaitsja töö täpselt on. Lastekaitsetöös puutun alatasa kokku pereprobleemidega nagu vanemate hooldusõiguse vaidlused, majanduslikud ja toimetulekuprobleemid, koolikohustuse täitmata jätmine ja laste vaimse tervise probleemid. Tavaline tööpäev on suhtlustihe. Külastame kodusid ja vajadusel vestleme lastega koolis või lasteaias. Osa tööpäevast kulub toetuste avaldustele, samuti teeme ennetustööd omavalitsuse tasandil.