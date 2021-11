Kohtumine kulges nagu eelkoolis, õpetajahärra kantslist ei jõudnud veel rääkimagi hakata, kui juba asuti küsimustega pommitama. Kes on eeskujud, kust inspiratsiooni ammutab, kas on oma riitus, õlle­toober või lemmiksussid, milleta kirjutada ei suuda, kuidas suhtub ristsõna­desse ja koomiksitesse, kes on lemmiknäitlejad, kellele näidendeid kirjutab, miks pani raamatule nimeks “Kaka ja ­kevad”, aga sedagi, miks ta on Juhan Jaigilt lõikude kaupa maha kirjutanud.