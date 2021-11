Inseneripuudus pärsib tööstuse arengut

​Sama tõdeb Lelumees ka praegu, osundades SA Kutsekoja tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA raportile 2020. aastal, mis järeldas, et Eestis on puudu kaks kolmandikku inseneridest. 2020. aastal töötas riigis 5560 inseneri. “OSKA raport oli väga hea tõestus, aga need probleemid olid tööstuses tükk maad enne seda, kui raportiga alustati,” sõnas Lelumees. Ainuüksi infotehnoloogias (IT) jääb Eestil praegu vajaka üle 30 000 inseneri ja töötlev tööstus on Lelumehe väitel samas seisus, kui mitte hullemas, kuna IT on muude tööstusharudega võrreldes suhteliselt populaarne.