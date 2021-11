Kuula ⟩ Laura Juno andis välja debüütalbumi

Pärast paari aasta pikkust uue muusika kirjutamise, salvestamise ja singlite väljaandmise perioodi on valminud Laura Juno debüütalbum.

Eelnevalt on laiema avalikkuse ette jõudnud Pärnu elektroonilise indie-popi artisti singel “Warm Is Her Body”, koroona esimese laine stressi maandamiseks tantsule kutsuv videosingel “Dance Of Isolation”, singel “Your Mind” koostöös Sander Mölderiga ja videosingel “Way Out2”, millele tegi suviselt trippiva video Kerttu Koni. Nüüd on Laura Juno omanimelise debüütalbumi valmimisel kõrva pulsil hoidnutel alates 22. novembrist võimalus kuulata tervet albumit.

Nii nagu albumil käsitletavatel elulistel teemadel on helgem ja tumedam pool, on vinüülilgi Side Up ja Side Down. Mõlemalt poolelt on singlitena avaldatud kokku neli lugu. Ülejäänud kuus avavad veel rohkem tahke, mida autor oma mõttemaailmas liikudes on pidanud vajalikuks välja lasta, alustades unetusest ja öösel ülevalolemisest, nutisõltuvusest ning lõpetades sooviga olla iseseisev naine ja mitte sõltuda nii palju ümbritsevast.

Silmailu loob türkiissinine vinüül, mille pöörlemist on muusikakuulamise kõrvale mõnus vaadata.