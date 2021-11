Keskerakonnale kuuluva osavallakeskuse juhi kohale nimetati valimistel Isamaa nimekirjas kandideerinu

Pärnu volikogu esimees ja Keskerakonna Pärnumaa organisatsiooni juhi Andrei Korobeiniku sõnade kohaselt oli parteil Audru osavallakeskuse juhi kohale mitu kandidaati. Ta tunnistas, et valiku tegemisel peeti põhjalikke konsultatsioone ja eile otsustati, et ettepanek tehakse Annusele. “Suhtlesime eri kandidaatidega, kõigil olid oma plussid ja miinused. Jõudsime järeldusele, et kohalikul tasandil võiks poliitilist agendat olla võimalikult vähe, oluline on töötahe ja kompetents," ütles ta.