Kuid mitte nendest pinkidest ei tahtnud ma kirjutada. Nimelt olid varem kolme x-iga Maximas, Selveris ja samuti suurtes kaubanduskeskustes ­istumiskohad olemas. Selveris oli üks pink, kuid pole nüüd seal enam käinud ega tea, kas see on alles. Korra või paar nädalas käin aga Maximas. Seal oli seni kassade juures kaks istepinki, kuid viimaste piirangute kehtestamise järel on need aga taas ära korjatud.