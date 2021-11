Seega tuleb tõdeda, et noorsootöö on Eestis tugevalt kanda kinnitanud. Sel nädalal toimub järjestikku juba 11. üleriigiline noorsootöönädal.

Rääkides taustast, siis noorsootööd reguleerivad eri dokumendid noorsootöötajate kutsestandardist noortekeskuse hea tavani. Tõsi, mõnel puudub ministri allkiri ja see teeb kõrgematel jõududel nendega arvestamise keeruliseks, kuid meie, kes me noorsootöö põldu künname, peame neist kinni. Teame, et noorsootöö on palju enamat kui noorte koolivälise vaba aja sisustamine piljardi ja muude lauamängudega. Kuid needki võivad arendavad olla, kui sinna kõrvale õigeid, analüüsivaid küsimusi pikkida.