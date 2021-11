Täna otseülekanne ⟩ Saarde volikogu arutab enda palgatõusu

Saarde volikogus pannakse täna paika ka volikogu alatised komisjonid ja määratakse nende töövaldkonnad. Samuti valitakse komisjonidele esimehed ja aseesimehed. Päevakorras on veel revisjonikomisjoni moodustamine, mille mehitamine on traditsiooni kohaselt opositsiooni pärusmaa.

Vallavanemat ega muid vallavalitsuse liikmeid täna ei valita. Valimistel volikogus enamuse saanud valimisliit Südamega Saardes on kinnitanud, et vallajuhina jätkab Külli Karu, kuid abivallavanema leidmiseks toimub konkurss, mille tähtaeg on 29. november.