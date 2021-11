Hea üllatus: haigestumine on kiires langustempos

Maskide kandmine ja hajutatus on aidanud koroonaviiruse levikut vähendada. FOTO: Mailiis Ollino

Pärgviirusega naka­tumise juhtude arv on nädalaga nii jõudsalt langenud, et terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi võib seda üllatavaks pidada. Nädalaga on vähenenud koroonapatsientide arv haiglaski.