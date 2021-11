Just nagu täiskasvanud, ­tahavad nooredki elada keskkonnas, kus nende vajadustega arvestatakse. Minna bussile peatusest, mis on elukohast loogi­lisel kaugusel, osaleda huviringis, mis talle päriselt huvi pakub­ ning noore spetsialistina tulla tagasi kodukohta töötama nii, et see rahaliselt liiga koormav ei oleks.