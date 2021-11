Siiri Erala ⟩ Tähtsad teemad ettevõtjale

Esiteks pensioniraha. Septembri alguses laekus eestimaalaste kontodele 1,3 miljardit eurot. Sellest said kohe osa kaubandusmekad, ehituskauplused, automüüjad ja kinnisvaraarendajad. Pisut raha investeeriti. Statistikaamet võttis novembris üle-eelmisel kuul toimunu kokku nii: “/.../ inimestele meeldib oma majapidamist arendada ja autoga ­sõita. Olu­line on võimalusel mõlemas valdkonnas naabrist parem olla. Pensioniraha on selle ellu­suhtumise toitmisse andnud oma panuse.” Millega see hull­julge pensioniraha eksperiment lõpeb, pole kaugeltki selge. Aga esimene ja ennustatav tulem – ­siseriiklik hoogne tarbimine (sh siseturismi õitseng) ja hinnakasv – on käes.

Teiseks ettevõtjate organiseerumine. Maa­konnas on hiljaaegu ilmavalgust näinud kaks uut äriette­võtete organisatsiooni: Pärnumaa ettevõtete koda ja MTÜ Destination Pärnu. Mõlema organisatsiooni sünnis mängis oma osa ­rahulolematus nii viisi kui tempoga, kuidas seni ­asju on ­aetud. Teisalt ei teki säärased initsiatiivid, kui pole­ ideed. Mõtteid, visioone koondunud seltskonnal jagub. Kui liidame sellele ettevõtlusele omase tulemustele orienteerituse ning oskuse leida majanduslikke ressursse, on muutuste tõenäosus üsna suur. “Üheskoos tehakse suuri asju,” on öelnud ­Destination Pärnu üks juht­figuure Tom Aloha.

Leian, et ettevõtjad saavad anda inimvara teemale kaalu ja hoida seda tähelepanu keskmes.

Kolmandaks mõranev inimvara. Ei ajalehe väljaandmine, elektroonika tootmine, tipprestorani ­pidamine ega patjade õmblemine pole võimalik inimesteta. On vaja helgeid päid, osavaid käsi, ­nobedaid ­näppe. Viimane aasta on näidanud, et see varaklass pole parimas seisus ning tulevikku vaadates ei ­paista just hiilgavat tootlust. Kirjeldan inimesi siin majandusterminites, kuna humanitaaria ja sotsiaalvaldkonna mured ei kipu ülemäära otsustajaid-­ettevõtjaid kõnetama.