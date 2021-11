Lähenevate pühade valgu-ses on rõõm tõdeda, et oleme Euroopa kõige laialdasema ­koroonaviiruse levikuga riigi tiitlist lahti saanud ja nakatumisnumbrid on viimastel nädalatel langenud aina kiirenevas tempos. See kõlab kui lubadus, et ehk saame pühade ajal väiksemas ringis tänavugi kokku.