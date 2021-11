Mari Sofi Seller on Kilingi-Nõmmest pärit 35aastane kunstnik, kelle sõna otseses mõttes peenejooneline ja detailne fantaasiailm on jõudnud esimest korda isikunäitusena galeriiseintele. Aastaid seisid need paberi­lehekesed virnadena Selleril kodus seina najal, sest ta armastab enda kohta öelda: “Olen sündinud, tintekas ühes käes ja teine pihu täis eriskummalisi elukaid”.