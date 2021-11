Ma ei mõista seda pressingut, ­mida korraldatakse vaktsineerimata inimestele. Miks seda tehakse veel nüüd, kui on juba teada, et haigestuvad ja viirust kannavad vaktsineeritudki? Ah jaa, nemad põevad kergemini ega satu haiglasse. Vale, satuvad küll. Samal ajal on ju teada terve hulk vaktsineerimata inimesi, kes põevad kergelt ega satu haiglasse.