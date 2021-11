Pärnusse tuleb esimene nutiladude kompleks

Uuendusliku lahendusena on laoruumide rentnikele loodud spetsiaalne nutirakendus, millega on võimalik kaamerate vahendusel jälgida nii oma lao juures toimuvat kui juhtida ja kontrollida distantsilt, kes territooriumile siseneb.

Suvepealinna on ettevõttel plaanis rajada kaks nutiladu järgneval paaril aastal. Seda, kuhu täpsemalt need kavandatud on, ei soostunud firma kõneisik veel avaldama.

“Kookonile on tähtis olla seal, kus on inimesed, kes meie teenust vajavad. Viimaste aastate jooksul oleme saanud üha tihemini küsimusi, millal laieneme nutiladudega Tartusse ja Pärnusse. See julgustas meid vaatama Harjumaast kaugemale,” rääkis Kookoni juhatuse liige Rait Minumets.

Kookoni nutilaod on Eestis esimesed täisautomaatsed veebilehe ja mobiilirakendusega juhitavad laopinnad, mille rajamist alustati 2016. aastal. “Mobiilirakenduse kaudu elu juhtimine, sealhulgas laologistika organiseerimine, hakkab tänapäeval saama uueks normaalsuseks. Ühe kliki kaugusel laomajandus aitab ajada asju paindlikult ja ajasäästlikult, mistõttu jääb rohkem aega olulistele inimestele ja toimingutele,” kirjeldas Minumets. Ta lisas, et soov eemalt elu juhtida on kasvanud koroonapandeemia tõttu, vähendamaks igapäevast liikumist ja suhtlust.

Ettevõtte teine juhatuse liige Mikk Ara”kas tõi esile, et nutilao suurim väärtus on ajavõit. “Enam ei pea keegi laos ootama, et kaup üle anda, spetsiaalselt selleks kohale sõitma, et uks lahti teha, või muretsema, kas signalisatsioon sai ikka peale pandud. Kõik see on mobiilirakenduses tehtav ja kontrollitav, pakkudes niiviisi klientidele kindlustunnet,” selgitas Arakas.