Pole ju saladus, et COVIDist tingitud ebapopulaarsed otsused ei mõju valitsuserakonnale hästi. Siinkohal ongi rõõm pingelistest tööpäevadest tingitud hilinemisega tänada hea valimistulemuse eest meid usaldanud ja häälega austanud valijaid.

Valimistele järgnes otsustamine. On selge: Pärnus ei saa kunagi olema ühe erakonna või valimisliidu ainuvõimu. Tuleb otsida koalitsioonipartnereid ja kompromisse. Leida ühine vereringe, et eesmärgid ellu viia, matemaatikalgi on volikogus häälteenamuse saavutamisel tähtis koht.