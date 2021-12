Aastal 1914 avati Aarhusi linnas Taanimaal vabaõhu linnamuuseum (Den Gamle By). Sajan­diga on sinna üle 20 asulast koondatud ligemale 75 viie ja enamgi sajandi kestel ehitatud hoonet-eksponaati. Linnalegendid räägivad, et nii mõnestki uutmis­tuhinas kergel käel loobutud ajaloolisest hoonest on loobujal hiljem ­tuliselt ­kahju olnud. Aga tänu Aarhusi värvikale muuseumile vanalinn õitseb ja kogub aastas umbes 400 000 turisti.