Loo algus võtab kenasti kokku, et kehtivas seaduses etteantud meetrid (100, 200, 50) ei ole garantii, et kõik hästi läheb. Pealegi on olud alati väga erinevad ega ole piisanud kehtivatest piirangutest, et jätta tegemata nii looduskeskkonna kui omaniku jaoks oluline viga. Kes aga algatatud eelnõust loodusvaenulikku revolutsiooni otsib, peab pettuma.