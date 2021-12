Kujutage ette ühe inimese elu sellises asutuses paarkümmend aastat tagasi: tal ei ole enda rõivaid, kõik on ühised. Pole enda hambaharja või võimalust omaette jääda, duši all käiakse elavas järjekorras. Elatakse kuni kaheksakesi samas toas, kus on vaid voodite rivi ja öökapid. Päevad mööduvad ­suures saalis, istudes või jalutades. Suvel saab õnneks õues või ­kolhoosis tööd teha. Töötajad hoolivad klientidest, kuid nad on kogukonnast ära lõigatud, eraldi.

Kui küsida ükskõik millise inimese käest, kas see oleks elu, mida soovite elada, on vastus ehmunud “ei, see pole ju normaalne!”. Keegi meist ei kujuta ette elu vähimagi privaatsuse, mõtestatud tegevuseta. Aga kui saadakse teada, et erihooldekodu elanikul on psüühiline haigus, tundub tema kohtlemine “ühena paljudest” nagu õigustatud. On ­inimesi, kes siiralt räägivad, et psüühilise haigusega inimesed vajavadki elu kogu­konnast eemal, neid ei ole vaja koormata ­linnakära ega igapäevaste toimetustega.