Lehekuus 2015 hakkas Mati tegema elamisele uue ukse ette treppi, lükkas süvendit kaevates labida maasse ning leidis inimkolba, siis teise. Hiljem kirjutati ajalehes, et isegi maailma mastaabis on erakordne, et arheoloog leiab omaenda koduõuelt matmispaiga. Muinsuskaitseamet ­lubas tal leiukohta lähemalt ­uurida, appi tulid sõbrad. Poole meetri sügavuselt kunagise lauda seina äärest andis kaevamine välja neli skeletti, kaks täiskasvanu ja kaks lapse oma. Luude uuringust, mille tegi antropoloog Raili Allmäe, selgus, et säilmed on üle 300 aasta vanad, pere oli surnud katku, mis niitis inimesi Põhja­sõja ajal ja järelgi nagu loogu.Arhiive ja kirikuraamatuid uurides leidis arhivaar Kalev Jaago kirje, mille järgi olid ühishauas Andruse Mihkel, tema naine, poeg Heinrich, ristitud 1699, ja tütar Ann, ristitud 1703. Naise säilmete juures oli nartsu meenutav rahakott Karl XII aegse mündiga ja väike sõlg. Need leiud on Tallinnas ajaloomuuseumis.