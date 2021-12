Reedel kell 16.03 said päästjad väljakutse Tori valda Eametsa külla, kus oli põlema süttinud kahekorruseline eluhoone. Päästjate saabudes oli leek esimese korruse lae all ning põleng levis edasi vahelaes ja seinas.

Laupäeval kell 16.22 teatati häirekeskusele tulekahjust Tori vallas Selja külas, kus süttis söetehase puidukuivati. Päästjad asusid kohe kustutama katusealuse all lausleegiga põlenud kuiva puitu.

Pühapäeva õhtul veidi pärast kella 22 teavitas möödasõitja häirekeskust, et Pärnus Kase tänaval on näha tulekuma. Päästemeeskond tuvastas põlengu vineeritehase aspiratsioonifiltrite kambris, kus oli kokku 100 filtrit. Päästjad asusid tulekahju kustutama väljast, samal ajal kindlustas sukelduslüli, et tuli ei leviks hoones sees.