Mudilaste väärkohtlemise eest kriminaalkaristuse saanud õpetaja: see on vale ja jaburus

“Kui väärkohtlemise probleem on olnud teravalt üleval juba varem, miks sellega varem ei tegeldud? Miks jäeti tööle asutuse direktor, kes oli probleemi olemusest ammu teadlik? Miks oli vaja seda õpetajat kaitsta ja laste kannatusi alahinnata?” tõstatas Lihula lasteaias käiva lapse vanem küsimused, millele selget ja ühest vastust pole tänini.

Märtsi lõpus jagasid kuus lapsevanemat Lääneranna vallavalitsuse lastekaitsespetsialistiga muret oma laste pärast, kes käivad Lihula lasteaias. Probleemide algallikaks nimetasid nad õpetaja Kaie Raudkivi, kelle sobivust hinnata paluti. Mitme vanema väitel on lasteaias juba 1988. aastast töötanud Raudkivi käitunud lastega ebakohaselt juba varemgi kui hilisema uurimise ajal kaardistatud umbes kahe ja poole aastases ajaaknas.

Mitu vanemat on kinnitanud, et lasteaia juhatajale, vahepealsete sündmuste tõttu novembri lõpus lahkumisavalduse esitanud Anne Ööpikule käidi Raudkivi ja laste probleemsetest suhetest korduvalt rääkimas, kuid lahendus oli alati sarnane – võimalusel viidi lapsed üle teise rühma ja Raudkivi jäi puhtaks kui prillikivi. Ööpik omakorda eitab tänini, et oli Raudkivi “kasvatusmeetoditest” teadlik.