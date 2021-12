Pärnu linnavolikogu liige Siimo Lopsik. FOTO: Erakogu

Uus koalitsiooni­leping on saanud allkirjad ja on aeg valimistele tagasi vaadata ning edaspidiseks järeldusi teha. Praeguseks on teada, et sõnade “aus” ja “läbipaistev” taga on tegelikult kahekeelsus ja silmakirjalikkus. Kui nii, siis nii. Sellega tuleb edaspidi lihtsalt arvestada.