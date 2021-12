Paadunud bussikasutajana tean, kui keeru­line on jõuda maakonnas nädalavahetusel punktist A punkti B. Sellepärast, et võrreldes tööpäevadega on osa liine laupäeviti, pühapäeviti ja riigipühadel käigust ära. Rahvasuus kutsutakse selliseid tööinimeste bussideks. Sellepärast, et nende ühistranspordivahen­dite sõiduplaanid on timmitud maalt linna tööl või kodukülast lähimasse kooli käivate laste järgi. Graafiku muutmine lööb segamini paljude (maa)inimeste elurütmi.