Veel mõni nädal tagasi ei osanud oodata, et detsembri algul kukub termomeetrinäit paarikümnest miinuskraadist allapoole. Krõbedad ööd ja niisked tuulega päevad on lume jalge all krudisema pannud. See loob helimaastiku, mis paitab küll kõrvu, kuid lindudele-loomadele ligi hiilida ei lase. Läheneva krudina tõttu on jääservalt pagenud nii vesipapid kui vett jooma tulnud rasvatihased.