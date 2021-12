Järgmisel päeval ei saa lähedased Maiega ühendust. Maie mopeed ­seisab koduhoovis. Kadunud on aga tema koer ja kodulinnud: kuked ja kanad. Algavad ulatuslikud otsingud, kuhu on kaasatud nii politsei kui vabatahtlikud. Nagu me tagantjärele teame, kestsid need nädalaid.