Linnriik Tallinn reklaamib valimispropagandas tasuta ühistransporti, kuid see on mõeldud rikkale pealinlasele. Maakas peab bussi või trammisõidu eest Mustamäele PPA teenindusbüroosse sõidu eest maksma täie rauaga.

Riik veeretab aina enam kohustusi enda õlult teiste kaela. Selle peale kerkib küsimus: kas inimesed on riigi või riik inimeste jaoks? Õhukeseks lihvitud riik ei ole kokkuvõttes jätkusuutlik. Kõige taustal toidame kõrgete palkadega paisuvat ametnike armeed. Näiteks annab majandusministeeriumi koduleht teada üle 270 töötajast. On analüütikud, spetsialistid, nõunikud, seitse asekantslerit. Poole neist võiks julgelt lahti lasta ja rahaline võit oleks märgatav. Siis jaguks raha teehoiuks, PPA teenindajatele maksmiseks, päästjatele palgatõusuks.

Riigikogu esimees räägib maakonnavisiitidel, kui kurb tal on, et elanikud suurematest keskustest eemal on jäänud unarusse, ja peab tegema kõik, et elu säiliks väljapool Tallinna, Tartut ja Pärnut. Ilus jutt, mis kahjuks sõnadeks jääbki.