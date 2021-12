Video ⟩ Filmiklassikast inspiratsiooni saanud seadeldis teenis noorte leidurite konkursil auhinna

Pärnu Vanalinna põhikooli 7. klassi õpilane Otto Seppel, kes eelmistelgi aastatel on noorte leiutajate konkursil ridamisi auhindu võitnud, teenis seekord jalatsi külge kinnitatavate murukääride eest kirjastuse Argo välja pandud auhinna.

Noor leiutaja tutvustab filmiklassikasse kuuluvast "Edward Käärkäest" inspiratsiooni saanud seadeldist videos:

Argo tunnustuse pälvis ka Pärnu vabakooli 4. klassi poiss Sepo Paalandi, kes esitas võistlusele soki- ja kindakuivati.

Laste teadusajakirja Minu Maailm auhinna vääriliseks tunnistati Vändra gümnaasiumi 1. klassi õpilase Jasper Jürimäe puldiga koristusauto.

Tänavusel konkursil osales 658 noort leiutajat 560 ideega. Osalejaid oli 13 maakonnast 76 koolist, lasteaiast ja huvikoolist.

Hindamiskomisjoni esimees Tanel Liira rõõmustas, et noored on aastatega muutunud järjest uuendusmeelsemaks ja leidlikumaks, leides, et neist sirgub väärikas järelkasv praegustele inseneridele ja teadlastele.

„Tõsi, uusi asju on üha raskem leiutada, aga aina rohkem näeme uudset lähenemist protsessile: see on oskus luua lahendusi, tooteid ja teenuseid, mis on töökindlamad, huvitavamad, inimsõbralikumad, ilusamad, loodustsäästvamad ja turvalisemad. Tulevikus on meie maailm kindlasti parem, sest seda loovad just need noored,” rääkis komisjoni esimees.

Liira tunnustas juhendajaidki ja rõhutas järjepideva toetuse tähtsust. „Seda tööd ei tehta aastaga, see on pikaajaline protsess, mis on nüüd hakanud vilja kandma. Ma tänan kõiki osalejaid-noori, juhendajaid, õpetajaid, lapsevanemaid, kes annavad oma panuse, et nii toredad tööd jõuavad igal aastal just sellele konkursile. Väärtustame seda!” lausus ta.