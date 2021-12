2023. aasta suve noortepeo üheksast rühmaliigist koguni kahte on valitud juhtima Pärnumaa tantsuõpetajad: 2.-3. klassi segarühmade liigijuht on Ulla Helin-Mengel ja 5.-6. klassi segarühmadel Ingrid Jasmin. Mõlemad on Kajaka tantsuõpetajad ja Helin-Mengel kunstiline juhtki, mistõttu nende juhendatavad rühmadki said võimaluse osa peorepertuaarist esimesena selgeks õppida. Peale Paikuse kooli salvestati õppevideoid Tallinnas Kaja kultuurikeskuses ja Tartus Miina Härma gümnaasiumis.

Helin-Mengel on üleriigilisel tantsupeol liigijuht olnud varemgi ja Jasmin olnud tema assistent, liigijuhi vastutusrikast tööd teeb nüüd aga esimest korda ja on enda kinnitust mööda elevil ja ärevil. Liigijuhina vastutad ju kogu oma vanuserühma eest ja pead nullist läbi mõtlema, kuidas Eesti eri paigus tantsivail noortel oleks põnev poolteist aastat kava õppida, et see poleks liiga keeruline, aga annaks võimaluse areneda. Liigijuhi ülesanne on teha tantsukirjeldused ja -joonisedki.