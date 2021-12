EKRE-l oli kohti kuus, nüüd kümme. Mart Helme sõnad, et Pärnus on neil tugev nimekiri, mistõttu ta võib rahuliku südamega kandideerida Tallinnas, osutus tõeks. Esikümme oli ­tugev, kümneski võttis “tugeva” 125 häält. Reitingut erakond ära ei teinud. Ja taas sai kinnitust, et nimekirja pikkus ei loe: viimane detsiil (kümme) võttis kamba peale 18 häält.