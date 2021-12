Eriti hull on olukord siis, kui jõulukinkide ostmine on jäänud viimasele minutile, mistõttu pole väga aega mõeldagi, kellele ja mida üldse tarvis minna võiks. Nii tehaksegi kingitusi, mis tegelikkuses ei pruugi olla selle saajale meelt mööda. “Ah ei, mina ei soovi jõuludeks midagi, mul on kõik olemas!” tõrjub osa inimesi kinke ilmselt tränihirmus.