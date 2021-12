Mõnigi Pärnu linna­kodanik on lehetoimetusele kurtnud, et avalike tualettidega on Pärnus lood kehvad. Eriti meie imeilusas rannas, kus suvehooaja lõppedes pakib enamik seal tegutsevaid ettevõtteid asjad kokku ja suleb järgmise kevadeni uksed.