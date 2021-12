Jõuluetendus on Ristimetsa tantsuõpilastele traditsioon. Seekordne etteaste kandis pealkirja “Sisemine laps”. Tantsuõpetaja sõnutsi on lavastuse temaatika väljamõtlemine pikk protsess. “Praegune aeg on pakkunud väljakutseid ja sellest väljatulekuks on oluline, mis meie sees toimub. Kui palju valgust oskame enda sees hoida ja kõiges leida pigem lahendusi kui probleeme ...” mõtiskles Ristimets.