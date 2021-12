Jõulupühade eel on Mai koolil traditsiooniks saanud teha midagi head. Õpilasesindus on korraldanud laatu, mille tulu on läinud nii loomade varjupaigale kui vähiravifondile Kingitud Elu. Piparkoogid valmistati koolis käsitöötundides ja koolijuht Silja Kikerpill märkis, et kogu koolimaja oli tulvil jõuluhõngu.