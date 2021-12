Konontšuki viskekontsert tüüris Sadama ühisliigas suure võiduni

Pärnu tiim haaras kohe juhtohjad, asudes veidi vähem kui neljaminutilise mängu järel 9:2 juhtima. Seejärel oli Tarva meestelgi mitu õnnestumist ja neli minutit enne veerandaja lõppu kuivas pärnakate edu vaid ühele punktile - 13:12. Veerandaja lõpp kuulus taas suvepealinlastele ja väikesele pausile mingi seisul 27:17.

Teisel veerandil kasvatas Pärnu tiim vahe korraks juba 20 punktile, ent mitu järjestikust pallikaotust ja Tarva korviga lõppenud rünnakute järel hakkas vahe kiiresti kahanema ning 38 sekundit enne poolajale minekut oli see 13 punkti. Viimastel sekunditel tabas pärnakate eest Arturas Valeika veel vabaviske ja suurele pausile minnes näitas tabloo Sadama paremust 52:38.

Üheksast kolmepunktiviskest kaheksa tabanud Artur Konontšuk tõdes, et vabalt viskepositsioonilt ta naljalt ei eksi. Arhiivifoto. FOTO: Southern Miss Men's Basketball/Facebook

"See on minu leib, seda ma tegima tulingi,” oli viskekahur Konontšuk mängujärgses intervjuus oma esitusega rahul. "Treener Heiko (Rannula - toim) on andnud mulle korralduse väljak laiali tõmmata ja seda ma täna tegin.”