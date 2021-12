Politsei hoiatab ⟩ Pärnu lahe jääolud on muutlikud

Pärnu politseijaoskonna merepääste- ja piirikontrolligrupi välijuht Janek Pinta rääkis, et viimase nädala soojemad ilmad on muutnud Pärnu lahe merejää hapraks.

“Ilmad on olnud muutlikud ja sellega koos on muutunud jääoludki. Muutlik tuul ja plusskraadid on jäässe tekitanud pragusid ja mitmel pool kaldaäärsetel aladel on jää täiesti lahti,” hoiatas välijuht.