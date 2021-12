Pildid ⟩ Need on Pärnu tänavused kaunimad jõuludekoratsioonid

Komisjon valis konkursile laekunud kandidaatide seast välja Pärnu tänavused kaunimad jõulukaunistused.

Kandidaate esitati kõigisse kategooriatesse, kauneimaks pürgijate seas oli tuttavaid kohti varasematest aastatest, aga päris palju uustulnukaidki.

Eriti suure aktiivsusega paistsid sel aastal silma lasteaiad ja koolid ning seetõttu antakse sel aastal parima asutuse kategoorias välja kaks eriauhinda.

Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu tänas kõiki inimesi, kes oma kodu või asutuse pühadekaunistustest linnavalitsusele teada andsid.

“Väga tore on taas kord tõdeda, et Pärnu inimesed on hooned pühadeks usinasti ära ehtinud ning oma kätetöö meie jõulukaunistuste konkursile kandideerimiseks üles seadnud,” märkis linnaaednik

“Pärnu haridusasutused on alati olnud tublid kaunistajad ja sättinud jõuludeks oma hoovid, aknad, majaesised vahvasti pühaderüüsse, aga tundub, et nüüd on koolid-lasteaiad kaunistamise kohe eriti agaralt käsile võtnud. Parima asutuse kategoorias oli sel aastal enneolematu hulk kandidaate. Valikut oli raske teha, sest silmapaistvaid tulemusi oli rõõmustavalt palju,” tõdes Nurmesalu.

Loomingulisuse ja tubliduse eest edastas linnaaednik kiidusõnad Audru lasteaia Vikerkaare majale, Kuninga koolile, Raeküla lasteaiale, Pärnumaa kutsehariduskeskusele ning Raeküla Vanakooli keskusele.

“Tahan kõiki neid pealehakkamise eest kiita ja kutsuda linlasi neist paigust pühade ajal mööda jalutama ja kaaslinlaste loodud fantaasiaküllaseid jõulukaunistusi imetlema. Ühtlasi kutsun nii neid kui teisigi, kelle kodu seekord auhinda ei saanud, uuel aastal pühade eel sama innukalt ehtima ja linna jõulukaunistuste konkursilgi kaasa lööma,” lausus Nurmesalu.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste lisas, et kodu ei ole lihtsalt majakarp, vaid kodu luuakse südamega.

“Tore, et leidub linnakodanikke, kes oma koduiluga soovivad kõigile rõõmu pakkuda. Sel aastal teeb eriti suurt rõõmu, et paljud lasteasutused osalevad konkursil. Ehk tegi tänu sellele nii mõnigi laps vanematele ettepaneku oma kodu kaunistada,” ütles Talviste.

Linn premeerib parimate jõulukaunistuste tegijaid magusate ja mitterahaliste auhindadega. Võitjaid tunnustatakse homme kell 16 Pärnu Iseseisvuse väljakul Pärnu jõulukülas. Parimaid õnnitlevad Pärnu abilinnapea Irina Talviste ja linnaednik Anu Nurmesalu.

Pärnu jõulukaunistuste konkursi võitjad

Parim kortermaja aken: Väike-Kuke 25. FOTO: Erakogu

Parim kortermaja aken: Väike-Kuke 25

Pererahvas: “Meie pere jaoks on jõulud aeg, mil oma kodu ehtesse sättida ning tunda siirast rõõmu tulede ilust. Tänavu saime esimest korda oma linnakodu ehtida ja tänu sellele on sinna minek alati tohutult südantsoojendav. Märkasin, et meie majanaabrid eriti hoogsalt oma aknaid ei ehi, kuid loodan, et mõne aasta möödudes ehime koos naabritega juba ühiselt meie armsa Väike-Kuke 25 maja ära. Valisime lihtsa, kuid elegantse stiili, kuna see on ajatu ning kuidagi liigselt pingutamata ilus ja pidulik.”

Parim vaateaken: kauplus Siluett. FOTO: Erakogu

Parim vaateaken: kauplus Siluett

Kaupluse esindajad: “Meil on hea meel pakkuda aasta kõige pimedamal ajal Pärnu vanalinnas jalutajatele jõuluvalgust ja sära, mis teeb meele rõõmsaks ja südame soojaks.”

Parim eramaja keskuslinnas: Kibuvitsa 8. FOTO: Erakogu