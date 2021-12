Taskuhääling ⟩ Kas ühepuulootsiku ehitamine on jõukohane naistelegi?

Haabjaehituskultuur on katkemata elus püsinud tänini. Endisaegsete meistrite oskused on tänapäeval inimestel, keda võib üles lugeda ühe käe sõrmedel. Üks neist on 15 haabja valmimisel kaasa löönud saatekülaline, kellega puhuti juttu nii haabja ehitusest, ajaloost, muudest sedasorti veesõidukitest mujal maailmas kui sellestki, milline puu haabjaks paslik on ja kas puulangetamisele eelneb mõni kombetalituski.