Kui transpordiamet Via Baltica äärsetest parkimistaskutest kemmergud ja prügikonteinerid ära viib, ei tähenda see, et rekajuhid nendesse kohtadesse enam sodi maha ei puistaks. See ei ole hüpoteetiline hirm, vaid kogemus paari aasta tagusest ajast, kui viisakaid enesekergenduse võimalusi ja jäätmete kogumismahuteid neis paigus veel polnud.